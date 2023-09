Thiago Motta e la risposta su De Laurentiis prima del Napoli

Non nega, ma neppure risponde Thiago Motta. In estate il tecnico rossoblù era stato accostato al Napoli per sostituire Spalletti e sul tema, a due giorni dal big match, il tecnico rossoblù se l'è cavata in dribbling: "Se De Laurentiis mi ha chiamato in estate per il dopo Spalletti? Non mi sembra il caso di parlarne oggi, non servono distrazioni, perché arriva la squadra campione d'Italia reduce da una vittoria in Champions. Con il Napoli dobbiamo fare una grande partita per noi stessi e per la nostra gente".