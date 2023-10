Bologna, non contate ma pesate questi punti

In certi momenti del campionato i punti in classifica non si contano, ma si pesano. E quelli del Bologna, arrivati alla nona giornata di serie A, hanno la densità dell’uranio. La squadra di Motta ha ottenuto 14 punti, giocando con quattro delle prime cinque in classifica e cioè con Inter, Milan, Juventus e Napoli. In alcune di queste gare avrebbe meritato più dei pareggi ottenuti e si potrebbe persino dire che la prima e unica sconfitta, quella con Pioli, sia capitata solo perché il Bologna era in versione sperimentale a causa di quel mercato rivoluzionario che in dieci giorni ha cambiato tutto. Non solo, proprio in quella gara, il secondo tempo rossoblù fu magnifico. Quel Bologna era un germoglio e nonostante questo seppe reagire all’improvvisa gelata. Fra tre giornate Ferguson e compagni incontreranno la Fiorentina e a quel punto verrà ultimato una sorta di percorso da playoff. Se per allora la striscia di risultati senza sconfitte (arrivata a otto) dovesse allungarsi, avremmo un’indicazione chiara: il Bologna può giocarsela sempre con ogni avversario. E quindi, altro effetto di un aritmetica olistica, quando c’è un organismo vivo e potente come quello rossoblù, il valore del tutto è sempre superiore alla somma delle sue parti. Ecco perché ha senso quello che i tifosi hanno chiesto in coro a Motta e alla squadra: portateci in Europa. Certo, a conti fatti, a energie economiche profuse e standard finora accolti, almeno otto squadre hanno una caratura superiore a quella del Bologna o perlomeno godono di un favore predittivo. O meglio ne godevano. Perché poi le previsioni si aggiustano e cambiano in base proprio a quello che succede e che si calcola possa determinare una variazione.