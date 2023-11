Bologna, si ferma Karlsson: ecco quanto starà fuori

BOLOGNA - Brutte notizie sul fronte degli infortunati per il Bologna. Thiago Motta perde Jesper Karlsson, vittima di una lesione parziale al collaterale mediale del ginocchio destro. A rivelare il risultato degli esami clinici sullo svedese una nota ufficiale del Bologna che ha svelato anche i possibili tempi di recupero: per il calciatore si parla di 5-6 settimane. Finora l'avventura di Karlsson, arrivato in estate dall'Az Alkmaar, non è certo indimenticabile viste le sole 5 presenze senza gol o assist.