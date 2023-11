Bologna tre punti per l'Europa: Fabbian e Zirkzee mandano ko il Torino

Fabbian e Zirkzee stendono il Toro

Primo tempo che scivola via al Dall'Ara senza troppe emozioni fatta eccezione per lo squillo del Torino arrivato con la rete di Vlasic successivamente annullata dal Var per il fuorigioco di due giocatori granata che si trovavano nella traiettoria del tiro del centrocampista. Nella ripresa lo spartito cambia al minuto 54' con la rete di Giovanni Fabbian, servito in modo ottimo da Calafiori, e aiutato da un'uscita sbagliata di Gemello, preferito per scelta tecnica a Milinkovic-Savic, che di fatto gli spalanca la porta. Al classe 2003 basta poggiare di sinistro il pallone direttamente in rete per sbloccare il match. Nel finale e in pieno recupero è Zirkzee a chiudere definitivamente i conti: salta secco Vojvoda e poi di destro batte Gemello e fissa il punteggio sul 2-0 dopo il via libera del Var. Allo scadere il Torino prova a rialzare la testa con una bella conclusione di Gineitis parata da Skorupski che gli nega la gioia del gol. Tre punti importantissimi per la squadra di Motta che aggancia la Roma a quota 21 punti e sale al sesto posto, manca invece il Torino il sorpasso alla Lazio e rimane a 16 punti.