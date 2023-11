I cinque anni di Calafiori, la "ruspa" del Bologna che temeva di lasciare il calcio

Cinque anni fa Riccardo Calafiori tornava in Italia. Era fine novembre del 2018, lui era stato quasi un mese negli Stati Uniti per operarsi dopo un drammatico infortunio che non solo gli aveva fatto temere di lasciare il calcio, ma anche di dover faticare per tornare a camminare normalmente. Una batosta enorme per un ragazzino di sedici anni di cui da almeno un paio si parlava benissimo a Roma e in Europa, tanto che Arsenal e Psg avevano mandato degli osservatori a monitorarlo. Quando, con il supporto di Mino Raiola, volò in America per operarsi da un luminare che aveva messo le mani anche su Ibrahimovic, Calafiori era sotto un treno. "Ma tornerò a giocare?", era la domanda che ripeteva, ossessivamente, a tutti. Mamma, papà, sorella: era il suo chiodo fisso. Il medico gli garantì che sarebbe tornato in campo, ma non gli nascosero che avrebbe dovuto fare molta fatica. "Non mi spaventa", disse. Con un coraggio che lo fece crescere in fretta, da un giorno all'altro. Oggi, che è uno dei migliori difensori del campionato, con vista sull'Europeo, chissà se Calafiori ripensa mai a quei momenti. Di sicuro non ci pensano a Bologna, dove se lo godono grazie allo straordinario lavoro di Thiago Motta. Magari ci pensano a Roma: è stato mandato in Svizzera, al Basilea, per un milione e mezzo più il 40% della futura rivendita. In tutto, quindi, a Trigoria sono stati incassati circa 3 milioni per la sua cessione, oggi ne vale almeno il triplo.