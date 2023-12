Perché Bologna-Atalanta sarà il bello del calcio

Battuta la Salernitana, Gian Piero Gasperini ha rivolto subito il pensiero al Bologna. Sabato al Dall'Ara si giocherà un autentico spareggio per la prossima Champions League sotto il segno della qualità. I rossoblù, quarti e soli, sono lanciatissimi e vivono una stagione meravigliosa: battendo la Roma, hanno inanellato la quinta vittoria interna consecutiva; hanno perso soltanto 2 partite su 16, segnando 20 gol e incassandone 12, forti del gioco spumeggiante che ha dato loro Thiago Motta, giocatore di Gasperini nel Genoa 2008-2009 che si piazzò quinto e arrivò agli ottavi di finale della Coppa Italia. Gasp conosce bene Thiago e ricolma di elogi lui e il Bologna: "Quarti in classifica? Sono stati bravissimi, si meritano tutti gli elogi che stanno ricevendo. Non perdono quasi mai. Non sono una squadra impostasi per caso all'attenzione generale: la posizione che ricoprono è assolutamente il risultato del loro splendido lavoro. Il Dall'Ara sarà teatro di una partita avvincente che per l'Atalanta costituirà un grande metro di giudizio. Ci servirà una prestazione delle migliori. I rossoblù sono simili alla mia prima Atalanta: sono una squadra che gioca un ottimo calcio, con tecnica e qualità. La sorpresa è relativa: già l'anno scorso, il Bologna aveva lanciato segnali importanti. In estate, ha preso giocatori preziosi, come Freuler che conosco molto bene. E conosco molto bene anche Thiago: la sua squadra gioca come giocava lui che non sbagliava mai". All'incontro con gli emiliani, l'Atalanta si presenterà in ottime condizioni, corroborata dalle tre vittorie inanellate nell'arco di nove giorni, dopo avere raccolto un solo punto nelle precedenti quattro partite. 9 dicembre: 3-2 al Milan, sigillato all'ultimo respiro dal Tacco della Dea, alias Luis Fernando Muriel Fruto, 32 anni, quinta stagione consecutiva a Bergamo, tecnica da fuoriclasse, specialista nel segnare solo gol belli, con voto dall'8 al 10. Il 14 dicembre 4-0 in casa del Rakow, campione di Polonia con Gasperini che ha cambiato la squadra per nove undicesimi rispetto al Milan: Muriel, Muriel, Bonfanti (20 anni, al debutto da titolare in Europa League), De Ketelaere. Grazie alla doppietta, Muriel è diventato il capocannoniere della Dea in Europa (12 gol), sopravanzando Ilicic. Ieri, 18 dicembre, nel posticipo di campionato, a Bergamo, proprio sotto gli occhi di Ilicic, Gasperini ha ricambiato i connotati, stavolta per sette undicesimi. La Salernitana di Pippo Inzaghi, ultima in classifica, è partita benissimo, andando in vantaggio con Pirola. Ma, nella ripresa, si è ritrovata davanti un'altra Atalanta. Travolgente: ancora Muriel (4 gol in 3 partite; 68 in 177 presenze), Pasalic, De Ketelaere (quarto gol e quarto assist), Miranchuk, al primo centro stagionale. Tre partite, 3 vittorie, 11 gol segnati, 3 subiti; in campionato, la zona Champions a due punti; in Europa League, il primato nel gruppo D (4 vittorie, 2 pareggi, 12 gol fatti, 2 subiti) ha significato la qualificazione diretta agli ottavi e la certezza dell'introito di quasi 20 milioni di euro, contemplando l'incasso della gara d'andata degli stessi ottavi. In nove giorni, Gian Piero Gasperini ha ribaltato l'Atalanta. Ha applicato la proprietà commutativa: cambiando l'ordine degli addendi, cioè dei suoi giocatori, la somma dei punti non è cambiata: 9 su 9. Di sicuro, Bologna-Atalanta sarà un bel vedere.