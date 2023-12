Trionfo a San Siro (1-2), ai tempi supplementari, per il Bologna che manda a casa l’Inter. I detentori del trofeo battuti dai rossoblù, su gol di Beukema e Ndoye . La squadra di Thiago Motta approda ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronteranno la Fiorentina.

