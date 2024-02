Bologna, questa sera sei Bellissima

Per una donna, ma anche per la squadra del cuore che, come la vittoria, è femmina. “Questa sera sei bellissima/ Se lo sai che non è fi nita abbracciami/ … E anche quando poi saremo stanchi/ Troveremo il modo per navigare nel buio/ Che tanto è facile abbandonarsi alle onde/ Che si infrangono su di noi”. Soltanto Bologna può e sa cantare così il calcio. L’ha fatto con Dalla, continua a farlo con Morandi, Cremonini, Mingardi, Carboni, Mengoli. Brividi, pelle d’oca, «quella sensazione che ci si sente attaccata su, con quel leggero filo di vento a pagamento, quell’acqua che bagna, e che lascia umida la pelle per intere giornate, passate in coda al banco dei sentimenti...». (Francesco Coppola).