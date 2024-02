Zirkzee, come solo Baggio a Bologna

Pomeriggio fulgente e carezzevole per un bel po’ mancavano solo fava e pecorino. Una ripresa lenta con quell’1-1 che pareva accolto con complicità, secondo vetusta abitudine di laziali e bolognesi, protagonisti di indimenticabili volemose bene in tempi di antichi scudetti. Poi è arrivato lui, Joshua Zirkzee, al 79’, e la storia è cambiata. Dall’Olimpico a Cinecittà, l’apparizione di un divo che tocca una palla filtrante per Kristiansen che la restituisce centrale, volante, e Zirk l’aspettava per fulminare Provedel. Roba da Baggio Divino - comunica Zazzi - ma c’è quel po’ di fisico in più, 1.93, quella chioma selvaggia, alla Gerald Butler, una pagina di calcio gladiatorio anche se il guerriero di Schiedam ha felici movenze di danzatore.