Bologna, Santiago Castro è Toto scatenato

BOLOGNA - Fin da quando era ancora un bambino e trascorreva le sue giornate a giocare nel «Barrio San Martin» a Buenos Aires, Santiago Castro per amici e familiari è affettuosamente «Toto». L'assonanza con il nomignolo del suo connazionale argentino e cannoniere dell'Inter, in Italia dal 2018, c'è tutta. «È simile a "Toro" che - conferma il nuovo attaccante classe 2004 del Bologna - è il soprannome di Lautaro Martinez». Un caso, quasi sicuramente sì, ma, forse, perchè no, anche un segno del destino. «Per caratteristiche fisiche gli assomiglio. Aguero e Alvarez sono grandi esempi da seguire, ma Lautaro che gioca in serie A è il giocatore a cui mi ispiro maggiormente. Anche perchè anche a lui piace giocare tra i due centrali». Santiago si descrive. «Sono una punta centrale, un giocatore potente». Ecco un'altra similitudine con l'attuale capocannoniere della serie A, con il "Toro". Castro non ha paura di trovare i punti in comune con un grandissimo. Evidentemente non lo spaventa che comincino i confronti. Sbruffonaggine? Assolutamente no. Consapevolezza delle proprie caratteristiche. Santiago che con il Velez, nonostante un ultimo periodo «difficile» è comunque riuscito a segnare 9 reti in 65 presenze, conosce i propri mezzi, ma sa anche che toccherà a lui riuscire a sfruttarli al meglio. Non una cosa semplice. «Ci sono sempre cose da migliorare. Se non fosse così non si potrebbe crescere. Io ascolto i consigli e spero di poter colmare, con l'aiuto di Motta e del suo staff, le mie mancanze».