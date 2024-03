Bologna nella storia con super Zirkzee. L'Atalanta paga il suo fiato corto

Se da 57 anni il Bologna, allenatore Luis Carniglia, non vinceva sei partite di fila in Serie A; se l'anno scorso, dopo 38 partite i punti erano 54 e oggi sono già 51, con undici partite ancora da giocare; se 4 sono i punti di vantaggio sulla Roma quinta e cinque sull'Atalanta sesta, si comprende appieno il valore assoluto della vittoria di Bergamo. Il 2-1 ha premiato con pieno merito la squadra di Thiago Motta, frustrando per il momento le ambizioni Champions dell'Atalanta che pure veniva da sette successi interni consecutivi. Eppure, all'ottimo primo tempo, sublimato dall'ottava rete in campionato di Lookman, ha fatto riscontro il brusco cedimento della ripresa. In quattro minuti, il rigore di Zirkzee - ancora una volta gran mattatore rossoblù, giocatore di classe adamantina - e la staffilata di Ferguson hanno ribaltato la Dea, la cui stoica generosità nel tentativo di riequilibrare l'incontro è stata pari alla vistosa stanchezza palesata nel finale. Le due partite consecutive a San Siro contro Milan e Inter, giocate nell'arco di 72 ore, hanno prosciugato le forze dei nerazzurri che in una settimana hanno raccolto soltanto un punto, ma non sono nemmeno a metà del ciclo terribile: mercoledì 6 marzo, lo Sporting a Lisbona; domenica 10 marzo, la Juve a Torino; giovedì 14 marzo, lo Sporting a Bergamo; domenica 17 marzo, la Fiorentina a Bergamo.