Bologna, l'agente di Ferguson: "Nessun contatto con altri club"

L'agente di Ferguson: "Qualsiasi top team di Serie A può essere un'alternativa"

Il Napoli di De Laurentiis è alla ricerca dell'ideale sostituto di Zielinski, destinato all'Inter, mentre Juventus e Milan potrebbero cambiare qualcosa in mezzo al campo, anche in base ai possibili partenti. Ferguson, per tanti, è più di un'idea. Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di CalcioNapoli24, il procuratore della mezzala scozzese, Bill McMurdo, ha chiarito la posizione del suo assistito, tornando sulle ultime voci di mercato: "Non abbiamo avuto contatti con il Napoli, ma lui è pronto a giocare la Champions, in Italia l'ho visto accostato a Milan, Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, ma con nessuno di questi club ho avuto contatti diretti, di sicuro qualsiasi top team in Serie A può essere un'alternativa, che nel caso sonderemo al termine del campionato. Per ora c'è il contratto con il Bologna e lui vuole rispettarlo".