Sneijder incorona Thiago Motta: "Ecco in che squadra lo vedo bene"

Xavi lascerà la panchina del Barcellona a fine stagione. Il tecnico spagnolo lo ha annunciato da diverso tempo e molti nomi sono già stati accostati al club blaugrana per la prossima stagione. Anche Wesley Sneijder ha individuato il suo profilo ideale per quel ruolo.

Sneijder: "Già da giocatore Thiago Motta..."

L'ex giocatore dell'Inter, ai microfoni di RTL7, ha nominato un suo ex compagno proprio ai tempi nerazzurri: "Per me è Thiago Motta. Sta facendo un lavoro fantastico al Bologna e si sente che tutti sono uniti intorno a lui. Ci ho giocato insieme, era un giocatore sottovalutato ma allora sapeva già leggere la partita e tracciare le linee d'azione. Ora lo sta facendo di nuovo da allenatore".