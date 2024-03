Cesare Cremonini pazzo di Thiago Motta: la dedica esalta i tifosi del Bologna

BOLOGNA - Il Bologna sogna a occhi aperti: la vittoria nel finale sul campo dell' Empoli firmata Fabbian lancia la squadra di Thiago Motta verso l' Europa . A oggi, il quarto posto rossoblù varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League . Un cammino esaltante e incredibile, come testimoniato su Instagram da Cesare Cremonini . Il cantante, noto tifoso rossoblù, ha incontrato in città l'allenatore dopo la notte magica del ' Castellani ': " Questa mattina sotto ai portici di una città bellissima e innamorata di questi ragazzi fantastici. “Grazie Thiago per tutto quello che ci stai donando”. Forza Bologna ", il commento con dedica di Cremonini che ha postato una foto che lo ritrae abbracciato e sorridente in compagnia dell'ex tecnico di Genoa e Spezia .

Bologna, Cremonini esalta Motta: i tifosi sognano la Champions

La foto postata dal cantante emiliano sul proprio profilo Instagram è stata letteralmente tempestata dai commenti dei tifosi che sognano la qualificazione in Champions League. "Che bello vedere il Bologna quarto in classifica. Onore a voi", l'emozione di un fan rossoblù seguito a ruota da altri commenti carichi di commozione: "Che questa vita è bellissima anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù. E che Bologna è una formula, che hai provato a spiegarmi tu". Gli elogi per la clamorosa stagione disputata fin qui dal Bologna arrivano anche dai tifosi del Napoli - "Cesare da napoletano sono contentissimo per il tuo Bologna, siete fantastici" - dell'Inter e della Juventus. Alcuni utenti scherzano sul colore simile della maglia di Cesare e Thiago - "Vi siete messi d'accordo?" - mentre altri sognano di incontrarli per strada: "I miei idoli in una foto".