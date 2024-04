Bologna, Saputo incontra Infantino: cosa si sono detti

Confronto, dialogo e sorrisi tra il presidente della Fifa, Gianni Infantino , e Joey Saputo , proprietario del Bologna e del CF Montreal in MLS (Eastern Conference). I due si sono incontrati a Los Angeles a margine del board della MLS.

Infantino-Saputo, i temi del confronto

Tra i temi di discussione per Infantino la crescita futura e l'enorme potenziale del calcio in Nord America, considerando e sviluppando l’opportunità di avere la nuova Coppa del Mondo per Club FIFA nel 2025 e la Coppa del Mondo FIFA 2026 nella regione. Il numero uno della Fifa ha avuto modo di chiacchierare, tra gli altri, proprio con il presidente del Bologna.