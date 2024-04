Bologna, Thiago Motta: "Siamo i rompic... di questo campionato"

Thiago Motta , fresco vincitore del premio di miglior allenatore del mese di marzo in Serie A , è intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia di Bologna-Monza. L'allenatore rossoblù ha parlato della partita e non solo: ha definito la sua squadra come la rompic*******i di questo campionato.

Thiago Motta: "Nessuno si aspettava questo Bologna"

Queste le sue dichiarazioni in sala stampa: "Mettiamo le cose in chiaro, siccome dall'inizio del campionato non siamo mai stati scritti in nessuna corsa per l'Europa. La Champions è una normale ossessione per altri club, come l'Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta o la Roma... Per noi questa ossessione non è mai esistita. Noi in questo momento siamo i 'rompicoglioni' di questo campionato qua perché al momento nessuno si aspettava che fossimo in questa zona di classifica".