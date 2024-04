Il Bologna frena ancora: 0-0 con il Monza e assist alla Roma

Orsolini il migliore, Di Gregorio super

I padroni di casa partono forte all'assalto del match e vanno più volte vicini al vantaggio prima con un ispirato Orsolini, a cui Di Gregorio nega la gioia del gol, e poi con Ferguson che da ottima posizione non riesce a centrare la porta. L'unico squillo del Monza arriva alla mezz'ora con Djuric che impegna Skorupski. Nella ripresa il Monza si rende subito pericoloso con Colpani che spreca la chance di sbloccare la gara. Il Bologna però non molla ed è ancora pericoloso in due occasioni con Orsolini, per distacco il migliore della gara, che però trova ancora un super Di Gregorio che salva il risultato. Al triplice fischio è quindi 0-0 con un punto a testa che permette alla squadra di Motta di salire a 59 punti ma apre anche le porte alla Roma che, con un successo contro l'Udinese, si porterebbe a -1 proprio dal Bologna, alla vigilia dello scontro diretto. Il Monza raggiunge invece la Fiorentina, in campo lunedì contro il Genoa, a 43.