Bologna, Ferguson shock: rottura del legamento crociato del ginocchio destro

Ferguson, le ultime sul suo infortunio

Il giocatore dovrà operarsi e solo dopo si avrà certezza esatta sui tempo di recupero ma, trattandosi di un infortunio serio, Ferguson dice addio alla stagione a sei gare dal termine. Una brutta notizia per Thiago Motta. Il centrocampista, anni 24, era uno dei riferimenti tecnici della squadra, uno dei pilastri del gruppo in piena lotta per un posto in Champions League. Sei reti all'attivo per Ferguson che ora dovrà tifare per i compagni ma lontano dal campo.