Roma-Bologna, i convocati di Thiago Motta: tre gli assenti

In vista di Roma-Bologna, partita in programma domani allo "Stadio Olimpico" alle ore 18.30, il club rossoblù ha diramato ufficialmente l'elenco dei calciatori convocati da Thiago Motta per la trasferta nella capitale. Assenze importanti per l'ex centrocampista di Inter e Genoa, a partire dallo scozzese Ferguson, costretto a chiudere anzitempo la sua stagione per la lesione del legamento crociato del ginocchio.