Orsolini commuove Bologna, in campo con la nonna. E Cremonini commenta

Orsolini e l'abbraccio alla nonna

Subito dopo il triplice fischio della partita, Orsolini è rimasto in campo in compagnia della nonna. I due hanno camminato sul manto erboso mano nella mano, per poi abbracciarsi. La scena è stata vista da tutto lo stadio con i presenti che, emozionati, hanno applaudito. Non è mancata la reazione da parte di Cesare Cremonini, tifoso del Bologna, che ha commentato il video pubblicato sui social con un cuore.