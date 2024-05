Calafiori, il botta e risposta sul tatuaggio col teschio col giornalista è virale

Calafiori e il tatuaggio con il teschio protagonista a Sky

Calafiori non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi e davanti alle telecamere di Sky ha messo in bella mostra quello che ha sulla spalla destra: un teschio circondato dalle fiamme. Il giornalista di Sky Sport Mario Giunta gli ha chiesto: "Cos'hai tatuato?". Calafiori risponde: "Un teschio in fiamme". Il giornalista incuriosito ribatte: "Per spaventare gli avversari?". E il difensore del Bologna conclude: "Sì però non gioco così". Mario Giunta nelle storie Instagram ha poi commentato il botta e risposta con il giocatore taggandolo: "Non ho resistito", con una emoji della risata.