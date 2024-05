Bologna, in regalo il poster "The Champions": in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

Bologna, in regalo in edicola il poster "The Champions"

In occasione delle qualificazioni del Bologna in Champions League, noi di Corriere dello Sport-Stadio vogliamo omaggiare tutti i tifosi rossoblù con un regalo unico: solo il 16 maggio, il poster plastificato della prima pagina "THE CHAMPIOONS" è in regalo con il quotidiano. Un regalo per amor di questa maglia e di tutti i figli suoi. Lo trovi in esclusiva il 16 maggio in regalo con il Corriere dello Sport-Stadio solo nelle edicole di Bologna. Prenota la copia al tuo edicolante per non perdertelo!