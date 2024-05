Bologna, Calafiori non si tocca: i tifosi lo allontanano dalla Juventus

Calafiori è già il simbolo del Bologna da Champions League, ora deve diventare il simbolo di un ciclo che si apre. È lui l’uomo incedibile: la piazza rossoblù non vuole che sia venduto e anzi lo vede legato al club ancora a lungo. In tanti lo sognano come bandiera. Di tempo per fare grandi cose insieme ce n’è. Potenzialmente in abbondanza: la scorsa estate il fresco 22enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Classe 2002 dall’infinito talento, Riccardo è il rappresentante della nuova generazione di calciatori: sicurezza e concentrazione da grande difensore, spirito di iniziativa e talento palla al piede da attaccante o forse addirittura da fantasista. Lunedì sera ha fatto sognare un po’ tutti i bolognesi, ancora una volta, ancora più del solito. Alcuni compagni di squadra, tra quelli che non hanno giocato nella partita contro la Juventus, gli hanno confessato che vederlo giocare da fuori è ancora più impressionante. Calafiori sa fare un po’ di tutto: ingaggiato a fine agosto per fare il terzino, Motta l’ha riscoperto difensore centrale e con la nazionale Under 21 ha fatto pure il centrocampista. E il suo rendimento è stato altissimo in ogni situazione: non c’è dubbio, in estate il Bologna ha fatto un vero e proprio affare.