Castro-Beltran: il problema Olimpiadi per Bologna e Fiorentina

BOLOGNA - Santiago Castro e Lucas Beltran: ci sono anche i loro nomi nell'elenco dei 23 argentini Under 23 che il commissario tecnico Javier Mascherano ha convocato per iniziare a preparare i Giochi olimpici di Parigi che si disputeranno dal 24 luglio al 10 agosto . Per i due attaccanti di Bologna e Fiorentina sarà una splendida vetrina in una grande competizione, ma la loro partecipazione alle Olimpiadi rappresenta anche un problema per i club di appartenenza: il rischio concreto per Bologna e Fiorentina, oltre a quello di possibili infortuni, è di dover rinunciare ai loro giocatori fino a settembre. Certo, qualora l'Albiceleste andasse molto avanti rossoblù e viola, che erano già preparati a questa ipotesi, potrebbero concordare coi giocatori di lasciar loro ad agosto 15 giorni di ferie e di far smaltire gli altri più avanti. Entrambi i club, infatti, puntano molto su questi due giocatori e, visto che il campionato italiano inizierà il fine settimana del 17-18 agosto, giusto una settimana dopo la finale olimpica, si cercherà di limitare al minimo la loro assenza , che sembra ormai scontata almeno per le fasi di ritiro.

La convocazione di Mascherano

Anche se si attendono ancora le aggiunte nella lista, scelta da Mascherano, dei 3 fuori quota, con Leo Messi ed Angel Di Maria seri candidati ad occupare due di quegli slot, e i possibili aggiustamenti in corsa, il blocco dell'Argentina Under 23 che volerà in Francia sembra, infatti, essere deciso. Di certo Santiago e Lucas faranno parte della rosa che affronterà il doppio impegno amichevole contro il Paraguay e poi dovrebbero rimanere con i connazionali a viversi il sogno olimpico. Mascherano ha una grande considerazione di Castro, classe 2004, e di Beltran, classe 2001. A marzo scorso il ct li ha chiamati entrambi per il doppio confronto con il Messico: Santi e Lucas hanno giocato insieme solo pochi minuti, quando Castro è subentrato, raggiungendo in campo nel secondo tempo Beltran che aveva già segnato una doppietta, ma a prescindere dagli ultimi utilizzi entrambi sembrano essere elementi importanti del gruppo argentino. Lo sa bene il Bologna che una volta chiusa la trattativa con il Velez ha dovuto aspettare che Santiago terminasse i suoi impegni proprio con l'Argentina Under 23, con cui ha giocato in totale 11 gare segnando 2 reti. Anche stavolta ci sarà da attendere e ci sarà da valutare la condizione fisica al rientro perché la preparazione estiva non sarà equivalente a quella degli altri compagni che andranno in quota con le loro società. Il motivo è presto detto: durante queste grandi manifestazioni, concentrate in meno di 3 settimane, si giocano partite molto ravvicinate temporalmente l'una all'altra e per le nazionali sarebbe controproducente far sostenere ai loro giocatori alti carichi di lavoro. Questa sarà una cosa da tenere in considerazione, ma la giovane età di entrambi gioca a loro favore sul fatto che possano smaltire in fretta la fatica e iniziare al rientro in Italia a sostenere alti carichi di allenamento.

Castro e Beltran, arrivederci a settembre

In base ai risultati dell'Argentina, inserita nel girone con Marocco, Iraq e Ucraina, si capirà con maggior precisione quando i due potranno rientrare in Italia e iniziare a giocare. Almeno però Bologna e Fiorentina ad agosto non avranno impegni di coppa Italia. Essendo entrambe qualificate come teste di serie, entreranno in gioco dagli ottavi di finale.