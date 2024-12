Italiano prima di Juve-Bologna: "Non mi piace il paragone con Motta"

Domani, alle ore 18, va in scena Juve-Bologna. Una partita speciale per Thiago Motta, allenatore che la scorsa stagione sedeva proprio sulla panchina degli emiliani. Vincenzo Italiano, però, in conferenza stampa è intervenuto a riguardo: "Non mi piacciono i paragoni con Thiago Motta. Ripetere il suo cammino sarà complesso, quella passata è stata una stagione indimenticabile: non fa bene a nessuno riproporre il confronto. Abbiamo modi di giocare simili, ma alcuni giocatori importanti non ci sono più e oggi abbiamo tanti giovani che possono diventare importanti per il futuro". Dopo il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, il Bologna vuole dare continuità in campionato e quindi migliorare la classifica.