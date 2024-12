Bologna, ecco Aebischer-El Azzouzi: a centrocampo arrivano i rinforzi

BOLOGNA - Le riserve energetiche per l'inverno stanno arrivando. Lewis Ferguson, dopo il lungo stop per l'infortunio al crociato, è in costante crescendo di condizione. Il contributo che può dare al suo Bologna lo si è visto nelle 7 apparizioni tra serie A, Champions League e Coppa Italia che ha fatto dal suo rientro, ma un rinforzo per il reparto di centrocampo potrà arrivare anche da Oussama El Azzouzi e soprattutto da Michel Aebischer, i due lungodegenti. Certo, non saranno subito nella miglior condizione di forma. Non potranno esserlo. Il nazionale marocchino non gioca da agosto. Si è infortunato durante le Olimpiadi ad agosto. Lui la stagione con il Bologna non l'ha nemmeno cominciata. Anche Aebischer, che al rientro dall'Europeo si è subito infortunato saltando quasi tutta la preparazione estiva, si è fermato di nuovo dopo la partita del 6 ottobre contro il Parma ed è dunque fermo, per quanto riguarda le competizioni ufficiali, da oltre 2 mesi e mezzo. Lo svizzero ha lavorato intensamente all'Isokinetic, ma, ovviamente, dovrà recuperare il ritmo partita. Italiano non ha fretta. La guarigione clinica di entrambi dovrebbe completarsi questa settimana, ma l'allenatore dei rossoblù che a centrocampo ha trovato il giusto assetto tornerà ad impegarli solo quando li vedrà pronti. Al loro rientro, che potrebbe essere già per la gara del 30 dicembre contro il Verona, le occasioni non mancheranno.