BOLOGNA - Il Bologna trova un successo in rimonta per 2-1 contro il Cagliari , raggiunge la Lazio a 47 punti e si candida prepotentemente per un posto in Europa. Il successo dei felsinei è certificato dal sorriso di Riccardo Orsolini che firma una doppietta nella ripresa ribaltando il risultato maturato nel primo tempo dopo il vantaggio ospite siglato da Piccoli. Una vittoria fondamentale per la corsa alla qualificazione in Europa che a questo punto potrebbe riservare piacevolissime sorprese.

Ospiti avanti nel primo tempo

Il Bologna crea, il Cagliari segna. La sintesi del primo tempo del Dall’Ara potrebbe essere questa, una nitida istantanea che fotografa appieno lo svolgimento della sfida. La squadra di Italiano scende in campo con rinnovate ambizioni, i rossoblù sono in piena corsa per ottenere un nobile piazzamento in classifica, ma sono costretti a fare i conti con la formazione di Nicola, affamata quanto basta per difendere strenuamente la propria area sfruttando le ripartenze in contropiede. A metà del primo tempo gli isolani trovano il vantaggio: Piccoli avvia l’azione percorrendo quaranta metri palla al piede, poi apre sulla sinistra prima di andare a riprendere il perfetto cross di Augello a centro area: il colpo di testa del centravanti sblocca il risultato.

Orsolini esalta il Bologna nella ripresa

Dopo l’intervallo Italiano inserisce Odgaard, Ferguson e Cambiaghi, e la squadra felsinea dopo pochi istanti riporta il risultato in equilibrio grazie a un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Zufferli per un netto fallo di Felici su Cambiaghi: l’esecuzione dagli undici metri di Orsolini è perfetta. La rete del pareggio infonde fiducia ai rossoblu, e poco dopo Caprile è costretto a intervenire su una conclusione velenosissima di Castro. Sull’angolo successivo il portiere isolano si ripete sul colpo di testa ravvicinato del compagno di squadra Zappa evitando un clamoroso autogol. Il forcing del Bologna è costante, e al 56’ arriva il raddoppio dei padroni di casa; affondo sulla sinistra di Cambiaghi e assist perfetto per Orsolini che appostato sul secondo palo appoggia in rete a porta sguarnita. Il Dall’Ara fa festa: l’anno che verrà potrebbe essere esaltante.