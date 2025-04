Bologna sogna: città in festa, entusiasmo alle stelle

Bologna, è qui la festa. La città sogna con la sua squadra. E può farlo davvero in grande, perché l'orizzonte adesso è ampio. Quasi senza limiti. In campionato c'è da difendere il quarto posto, conquistato, al momento, con una rimonta incredibile. Varrebbe una nuova qualificazione in Champions League, insperata a inizio stagione, possibile, anche se complicata per via del calendario tosto, a 8 giornate dal termine. Poi, come se non bastasse la nuova visione del traguardo europeo, quello più illustre, c'è la Coppa Italia, desiderio proibito del popolo bolognese, raramente così vicina. Da 26 anni i rossoblù non arrivavano a giocarsi la semifinale di questa competizione. E c'è di più: da 51 anni non vanno in finale. Scongiuri, scaramanzie a parte, Roma, dopo la vittoria per 0-3 di martedì sera, è molto meno distante. La tifoseria vuole raggiungerla, vuole tornarci. E dopo chissà. Nessuna fantasia è preclusa, vale tutto. In tanti stanno già prenotando un alloggio nella Capitale proprio in quei giorni. Si sogna ad occhi aperti, ma come spiegano a Casteldebole va fatto un passo alla volta.