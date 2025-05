Bologna e Macron, maglia limited edition per la finale di Coppa Italia

A pochi giorni dalla storica finale di Coppa Italia, Macron e il Bologna FC hanno lanciato una collezione di abbigliamento in Limited Edition che oltre alla maglietta Away personalizzata con la patch della Coppa Italia prevede anche una giacca e una t-shirt in omaggio allo straordinario percorso dei rossoblù nel torneo 2025. I capi sono già acquistabili sul sito Macron.com e nei prossimi giorni saranno disponibili anche nei Macron Store della città.

La maglia Away “Coppa Italia Bologna FC 1909”, come da filosofia Macron, è esattamente la stessa che indosseranno i calciatori durante la partita. LeLimited Edition di Giacca e T-shirthanno invece come base di partenza la qualità del design dei capi Macron, e per celebrare questa occasione speciale sono stati personalizzati con la patch dedicata alla finale di Coppa Italia, la data (14 maggio 2025) e la location della partita (Roma – Stadio Olimpico).Un ricordo indimenticabile per i tifosi rossoblù e un orgoglio da indossare nel giorno della partita.

Macron scende in campo in sette finali

Una stagione calcistica straordinaria per Macron, brand leader nel settore dello sportswear, che nel corso del prossimo mese si appresta a scendere in campo insieme ai suoi club in sette finali di Coppa Nazionale in Europa.

Il ‘Macron Hero’ accompagnerà Bologna, Crystal Palace, Arminia Bielefeld, FC Basilea 1893, Stella Rossa Belgrado, Ferencvaros e CSKA Sofia, che hanno raggiunto l’atto conclusivo rispettivamente in Coppa Italia, FA Cup, DFB-Pokal (Coppa di Germania), Coppa di Svizzera, Coppa di Serbia, Magyar Kupa (Coppa Ungheria) e Coppa di Bulgaria.



L’intenso viaggio europeo del ‘Macron Hero’ prenderà il via mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma con la finale diCoppa Italia tra Bologna e Milan. Nella stessa serata sarà assegnata la Coppa d’Ungheria nel match tra Ferencvaros e Paks. Sabato 17 maggio il maestoso Stadio di Wembley ospita la finale di FA Cup tra il Crystal Palace e Manchester City. La settimana successiva, il 22 maggio, per la Coppa di Serbia, la Stella Rossa Belgrado affronta il Vojvodina, e nella stessa giornata CSKA Sofia e Lugodorets si contendono la Coppa di Bulgaria. Sabato 24 maggio l’Arminia Bielefeld, all’Olympiastadion di Berlino, insegue il sogno di vincere la sua prima Coppa di Germania sfidando lo Stoccarda dopo una cavalcata da sogno. Infine, il 1° giugno, a scendere in campo sarà l’FC Basilea 1893 nella finale di Coppa di Svizzera contro il Biel/Bienne.



Gli eccellenti risultati ottenuti dalle squadre sponsorizzate Macron nelle Coppe Nazionali europee 2025 confermano la validità dellastrategia multi-geografica del brand bolognese, fortemente legato alle proprie radici italiane ma capace di generare l’80% del proprio fatturato all’estero. I sette club in finale possiedono storie e percorsi diversi tra loro, ma sono tutti accomunati dalla passione inestinguibile e da un forte spirito di squadra, elemento fondamentale per esaltare le prestazioni sportive su cui Macron basa la propria filosofia.



Da parte di Macron i migliori auguri agli “European Finalists”Bologna, Crystal Palace, Arminia Bielefeld, FC Basilea 1893, Stella Rossa Belgrado, Ferencvaros eCSKA Sofia per le rispettive finali.