Rinnovo Italiano, presto l’incontro con il Bologna

Dopo i colloqui praticamente quotidiani che ci sono stati tra Italiano e gli uomini dell’area tecnica Sartori e Di Vaio, il governo rossoblù ha le idee estremamente chiare sul Bologna che dovrà nascere , poi è evidente come chi sarà chiamato a costruirlo dovrà essere messo anche a conoscenza dei numeri, e in questo senso sarà lo stesso Joey Saputo e poi l’amministratore delegato Fenucci a informare i due direttori tecnici sull’entità degli investimenti che potranno essere fatti e fino a che punto questi dovranno essere figli del ricavato delle cessioni. Che nei piani di oggi potrebbero essere due, soprattutto nel caso in cui dovessero arrivare per un paio di rossoblù proposte economiche estremamente importanti. Inutile girarci troppo attorno, anche alla luce di quello che era successo a gennaio sul conto dei due, i rossoblù che per il momento sembrano avere maggiori possibilità di lasciare Bologna e il Bologna sono Jhon Lucumi e Dan Ndoye , ma sul secondo va fatto un certo discorso: solo di fronte (appunto) a una cifra che va dai 40 ai 50 milioni l’esterno svizzero potrebbe essere liberato, altrimenti sul mercato finirebbe qualcun altro. Sempre ammesso che a quel punto Dan non dovesse puntare i piedi per andarsene (è chiaro che il suo contratto andrebbe allungato e migliorato economicamente).

Calciomercato, quali sono i calciatori rossoblù in bilico

No, non sarà nemmeno questo un ostacolo per la permanenza a Casteldebole di Italiano, che essendosi fidato dell’area tecnica del Bologna l’anno passato conoscendo come le proprie tasche Sartori figuratevi come possa dormire su due guanciali ora, avendoli visti lavorare per l’intera stagione. Sottolineato ciò, e sapendo bene dove questo Bologna dovrà essere rafforzato in tutte le zone del campo sia per quanto riguarda le prime linee che le seconde, è evidente come prima di chiudere il cerchio su alcuni calciatori visti e rivisti in questi mesi, Sartori e Di Vaio (d’accordo sempre con lo stesso Italiano) lavoreranno su quei rossoblù sbarcati a Casteldebole in prestito con diritto di riscatto. Vedi Tommaso Pobega, Nicolò Casale ed Estanis Pedrola. Poi dovranno parlare anche con Davide Calabria per conoscere le sue intenzioni per il domani e verificare se l’Inter sborserà 12 milioni per riscattare Giovanni Fabbian.