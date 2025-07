Bologna, dove eravamo rimasti? Dalla Coppa Italia all'Europa, con un Immobile in più

Ripartire dall’entusiasmo che ha caratterizzato il finale della passata stagione, per rilanciarsi verso nuovi e ambiziosi obiettivi. Tra conferme importanti, novità che esaltano e, perché no, qualche dubbio da risolvere in queste settimane. Il Bologna ricomincia dal raduno di Casteldebole, primo step che anticipa il via ufficiale del ritiro previsto da martedì 15 luglio a Valles, in Val Pusteria. L’ultimo campionato ha rappresentato un momento entusiasmante de