Il Bologna fa gruppo: prima il rafting poi... Gianni Morandi

Ormai è diventato un appuntamento fisso del ritiro di Valles: ieri Orsolini, Freuler, De Silvestri, Fabbian, Moro, Erlic si sono portati dietro il nuovo arrivato Vitik per fare rafting. Nonostante il tempo atmosferico poco clemente il gruppetto di rossoblù (non c'erano tutti perchè è sempre un'attività facoltativa) è andato a una mezz'ora di macchina dal campo di allenamento per scendere dalle rapide con il gommone. Un modo per divertirsi e fare gruppo nel giorno libero concesso da Vincenzo Italiano. I veterani hanno dato l'esempio ai più giovani. La maggioranza di chi ha deciso di non andare è invece rimasta in hotel a giocare a ping pong o a godersi il centro benessere.