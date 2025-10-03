Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Bologna, serve anche una scossa

Leggi il commento sul pareggio in Europa League
Bologna, serve anche una scossa© Getty Images
Bruno Bartolozzi
1 min
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Pensiamo a questo: lo scorso anno la partenza in Champions, in casa, lasciò l’amaro in bocca per lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk. Ma gli ucraini erano oggettivamente meno competitivi del Friburgo affrontato ieri. Il bilancio delle prime due gare di coppa però resta lo stesso: un punto per il Bologna nel torneo maggiore lo scorso anno e un punto adesso nella nuova competizione (ieri prima volta al Dall’Ara di una gara di Europa League)

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Bologna, i migliori video