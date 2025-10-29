Bologna-Torino finisce 0-0: Adams prende la traversa, Paleari al top

Tabellino e statistiche di Bologna-Torino

Bologna-Torino, la partita

l primo tempo si chiude senza reti e con pochi veri brividi: prevalgono i duelli e le difese hanno quasi sempre la meglio, mentre gli attaccanti restano in ombra. L’unica vera occasione capita a Che Adams, bravo ad approfittare di un errore di Vitik per rubargli palla in area, ma sfortunato quando il suo tiro si stampa sulla traversa. Nella ripresa Baroni inserisce Castro al posto di Dallinga per dare maggiore incisività all’attacco, mentre il Bologna, pur mantenendo il 4-2-3-1, alza il baricentro e spinge con più convinzione sulle fasce. Il Torino però resta compatto e concede solo una grande occasione a Bernardeschi, la cui conclusione viene deviata in corner da un ottimo Paleari. Zero gol e un punto a testa. L'altra cosa positiva per il Bologna: il tecnico Italiano guarito dalla polmonite e presente nello spogliatoio.