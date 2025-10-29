Corriere dello Sport.it
Bologna-Torino finisce 0-0: Adams prende la traversa, Paleari al top © Getty Images

Bologna-Torino finisce 0-0: Adams prende la traversa, Paleari al top

Al Dall’Ara match intenso e con tante occasioni, ma senza gol. I rossoblù sesti in classifica sorpassati dal Como
2 min
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

BOLOGNA - Bologna e Torino al Dall’Ara centrano uno 0-0 sostanzialmente equilibrato. Gara intensa, a tratti poco spettacolare, ma utile per entrambe nel proseguire le rispettive strisce positive: i rossoblù, considerando anche la Champions, arrivano a sette risultati utili consecutivi, anche se vengono sorpassati dal Como (vittoria sul Verona oggi per 3-1). Il Toro, con otto punti raccolti nelle ultime quattro gare, conferma di essere in crescita.

Tabellino e statistiche di Bologna-Torino

Bologna-Torino, la partita

l primo tempo si chiude senza reti e con pochi veri brividi: prevalgono i duelli e le difese hanno quasi sempre la meglio, mentre gli attaccanti restano in ombra. L’unica vera occasione capita a Che Adams, bravo ad approfittare di un errore di Vitik per rubargli palla in area, ma sfortunato quando il suo tiro si stampa sulla traversa. Nella ripresa Baroni inserisce Castro al posto di Dallinga per dare maggiore incisività all’attacco, mentre il Bologna, pur mantenendo il 4-2-3-1, alza il baricentro e spinge con più convinzione sulle fasce. Il Torino però resta compatto e concede solo una grande occasione a Bernardeschi, la cui conclusione viene deviata in corner da un ottimo Paleari. Zero gol e un punto a testa. L'altra cosa positiva per il Bologna: il tecnico Italiano guarito dalla polmonite e presente nello spogliatoio.

 

