giovedì 20 novembre 2025
Il Bologna ritrova Immobile: l'attacca va verso la convocazione contro l'Udinese

L'attaccante è tornato ad allenarsi con il gruppo rossoblù
Il Bologna può finalmente contare di nuovo su Ciro Immobile. L’ex centravanti della Lazio è tornato ad allenarsi con il resto della squadra e sarà inserito nella lista dei convocati per la sfida di Udine.

Bologna, recuperati Immobile e Ravaglia

Per lui si tratta del rientro dopo circa tre mesi dall’infortunio muscolare alla coscia destra accusato alla prima giornata, nella trasferta contro la Roma lo scorso 23 agosto. Buone notizie anche tra i pali: Ravaglia è tornato disponibile e sarà lui il titolare contro l’Udinese, dopo che l’infortunio di Skorupski aveva costretto Italiano a lanciare il diciassettenne Pessina nell’ultima partita prima della sosta.

Il Bologna resta in emergenza

Nonostante i recuperi, il Bologna resta comunque in piena emergenza: oltre a Skorupski, saranno indisponibili anche Freuler, Cambiaghi, Rowe e Holm in vista della gata di sabato che aprirà la 12ª giornata di Serie A.

 

 

