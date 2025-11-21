Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
De Silvestri pronto a dire addio al Bologna e al calcio: "Ad aprile..."© LAPRESSE

De Silvestri pronto a dire addio al Bologna e al calcio: "Ad aprile..."

Il capitano rossobù: "Quando sono arrivato ho capito che serviva una figura che facesse da collante". Poi sul futuro...
Matteo Fogacci
Bologna

Lorenzo De Silvestri e gli ex cestisti Renato Villalta e Morris Masetti hanno partecipato ieri ad un convegno organizzato da PIC, società sportiva specializzata nel mondo della disabilità, sui valori dello sport all’interno dello spogliatoio. «Quando sono arrivato a Bologna – ha detto il capitano rossoblù ho capito che serviva qualcuno che facesse da collante e in maniera totalmente naturale ho cominciato a farlo. Quello di cui sono convinto è che dare l’esempio paga. L’ho imparato alla Fiorentina da Dainelli e ho cercato di riportarlo qui. Hai rispetto dagli altri se sei il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, il primo a rispettare le regole e il primo a chiedere scusa se sbagli. All’interno dello spogliatoio bisogna essere chiari fin dall’inizio. Ma se sugli orari o i ritardi siamo tassativi, sono un po’ più malleabile sull’utilizzo dei social. A livello umano diciamo che con i sudamericani è più facile fare “balotta”, con i nordici ci vuole più tempo. Quando smetterò? Come ogni anno ad aprile prenderò una decisione».

