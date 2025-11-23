Bologna, sette vite e un volto solo

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Niente ferma il Bologna. Infortuni a raffica, rigori sbagliati, avversari che non mollano mai. Questo è un Bologna dalle sette vite (e sette vittorie) e da un solo volto. Quello della vittoria. La forza di una squadra è costituita da valori tecnici, tempra fisica e certezze. Il Bologna sa che questa stagione può aprire dimensioni senza confini. Le attuali protagoniste della serie A non sono prime donne, non c’&egrav
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS