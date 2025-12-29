Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna, due questioni da affrontare

Leggi il commento sulla situazione in casa rossoblù dopo il pari nel derby con il Sassuolo al 'Dall'Ara'
Bruno Bartolozzi
1 min
TagsBologna
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Si conclude al Dall’Ara un anno trionfale per il Bologna. Dal 1964, epoca dell’ultimo scudetto, non era stato toccato questo livello per qualità di gioco e risultati (Coppa Italia vinta, finale di Supercoppa e qualificazione in Europa League). Ma il 2025 rossoblù non è stato festeggiato in modo trionfale. Anzi, la sensazione è che la squadra di Italiano, una assoluta e potente novi

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS