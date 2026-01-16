Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna, il ritmo che trascina

Leggi il commento sui rossoblù di Italiano, che hanno rotto il digiuno e ritrovato la vittoria nel recupero di campionato a Verona
Bruno Bartolozzi
1 min
TagsBolognaitalianoSerie A
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Era tutta una questione di velocità. E il Bologna si è rimesso a correre: quattro punti in due trasferte (18 reti segnate fuori casa). Quello che Orsolini e compagni prima facevano con lentezza, adesso è sostenuto da ritmo, rapidità ed efficacia.
Le gambe imballate di qualche gara fa sono sembrate alleggerite e con loro le idee.

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS