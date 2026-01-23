Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bologna, il punto di svolta© FOTO SCHICCHI

Bologna, il punto di svolta

Leggi il commento sulla squadra di Italiano dopo il match di Europa League
Bruno Bartolozzi
1 min
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Storica qualificazione del Bologna. Primo obiettivo stagionale raggiunto. Un punto di svolta al Dall’Ara: il carattere, la rabbia e tutte le risorse in campo sono state spese per evitare la quinta sconfitta in casa su sei partite che avrebbe forse complicato la corsa in Europa e avrebbe di sicuro innescato una crisi sistemica, addirittura esistenziale. E invece la squadra di Italiano con i denti, la lucidità, la rabbia ha saputo strappare un pareggio decisivo per il passaggio ai

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Bologna, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS