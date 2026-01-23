Bologna, il punto di svolta

Storica qualificazione del Bologna. Primo obiettivo stagionale raggiunto. Un punto di svolta al Dall’Ara: il carattere, la rabbia e tutte le risorse in campo sono state spese per evitare la quinta sconfitta in casa su sei partite che avrebbe forse complicato la corsa in Europa e avrebbe di sicuro innescato una crisi sistemica, addirittura esistenziale. E invece la squadra di Italiano con i denti, la lucidità, la rabbia ha saputo strappare un pareggio decisivo per il passaggio ai