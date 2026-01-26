Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna, un conto salato

Leggi il commento sulla squadra di Italiano dopo il ko contro il Genoa
Bruno Bartolozzi
1 min
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

La difesa rossoblù è malata. C’è una epidemia in atto, va debellata. Anche ieri una serie di errori: da Skorupski sull’espulsione (a prescindere dalla correttezza della decisione di Maresca), a Ravaglia in occasione dell’1-2, a Casale in occasione del 2-2. E poi nel finale quando Messias è stato lasciato libero di effettuare il colpo da biliardo. Il Bologna subisce gol ininterrottamente da sedici gare consecutive, coppe comprese. L’u

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS