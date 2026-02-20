Bologna, riscatto Italiano

Il Bologna fa tornare giovani. È stata una partita di un tempo. Quando le coppe avevano intensità e cuore e il vantaggio veniva difeso con energia, senza temere gli attacchi avversari, senza subire gol. E anche quando il portiere ci metteva la mano, non solo in una occasione. Ma è stata anche una partita moderna. Intanto perché il Bologna ha riscattato il calcio italiano da un turno deprimente. La Champions League ha ferito orgoglio e