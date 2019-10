BRESCIA - In casa del Brescia si festeggia un rinnovo contrattuale: Massimiliano Mangraviti, promettente difensore centrale arrivato in Lombardia nello scorso mercato estivo dal Gozzano, ha firmato un nuovo accordo con la società di Cellino con scadenza il 20 giugno del 2022. Il classe 1998 non ha ancora esordito in serie A.

