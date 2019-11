Cagliari-Fiorentina, Simeone ricorda Astori: in lacrime dopo il gol

CAGLIARI - Cagliari-Fiorentina è stata la partita di Davide Astori. Il gioco è stato fermato per circa un minuto alla Sardegna Arena per ricordare l'ex rossoblù e viola, scomparso il 4 marzo del 2018 a Udine. Lunghissimo l'applauso del pubblico al minuto numero 13, lo stesso della maglia di Astori. Cori del pubblico di casa e subito risposta dei tifosi fiorentini che hanno cantato "C'è solo un capitano". Sullo sfondo il volto sorridente del giocatore scomparso nel maxischermo dello stadio. I capitani delle due squadre hanno giocato con una fascia al braccio con la scritta Astori 13. Ma il momento di massima commozione l'ha regalato Simeone: gol, dedica e lacrime. L'attaccante rossoblù, dopo aver messo la palla in rete, ha rivolto gli occhi al cielo e mimato il numero 13 con le mani commuovendosi nel ricordo dell'ex compagno. Un bel gesto d'affetto che i suoi compagni hanno condiviso unendosi in un sentito abbraccio.

Nainggolan straripante, manita del Cagliari sulla Fiorentina

Simeone: "Questa partità non la dimenticherò mai"

"Questa partita me la ricorderò per sempre perchè per me Cagliari-Fiorentina è molto speciale, la terrò per sempre nel mio cuore". Così Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari ed ex Fiorentina nel post partita della sfida della Sardegna Arena dominata per 5-2 dai sardi: "Ho pensato tanto durante tutta la settimana - ha detto Simeone, autore di un pregevole gol di tacco, ai microfoni di Dazn - Avevo molta ansia ed ero emozionato e ora sono felice". Poi sul momento di forma del Cagliari, giunto al decimo risultato utile consecutivo: "Siamo nel percorso giusto, stiamo facendo le cose bene e dobbiamo tenere così perchè siamo una squadra forte. Abbiamo lo stesso obiettivo e lottiamo tutti insieme". Infine sull'obiettivo europeo: "Non dobbiamo pensarci, pensiamo solamente alla prossima partita: ora godiamoci questa settimana, lavoriamo e pensiamo al prossimo match", ha chiosato Simeone.