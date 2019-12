Cagliari, Maran: "Il recupero doveva essere di 2-3 minuti"

CAGLIARI - "Se avessimo chiuso la partita ora parleremmo di qualcosa di diverso. Ho visto delle occasioni a tu per tu con il portiere, loro hanno fatto pochino, noi abbiamo creato molto di più". Così il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, dopo la sconfitta con la Lazio: "I ragazzi hanno fatto una gara gagliarda, hanno preso due reti in un recupero che doveva essere di due o tre minuti. Alla fine credo che non ci sia stata mai tutta questa fiscalità. Ma dopo questa premessa voglio far capire che i ragazzi hanno dato tutto. Usciamo battuti e amareggiati, ma consapevoli di continuare così. Nel finale c'era molta rabbia, è difficile creare sei occasioni davanti al portiere e non vincere. Negli ultimi minuti abbiamo giocato in dieci perché Cacciatore si è fatto male. Probabilmente sarebbe andata diversamente: la Lazio pur tenendo il pallino non aveva quasi mai tirato in porta”.

La Lazio ribalta il Cagliari all'ultimo: 2-1 e si vede la vetta