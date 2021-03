Cagliari, Sottil e Ceppitelli a parte

CAGLIARI - Giornata di lavoro per il Cagliari ad Asseminello, con mister Semplici che ha diretto una seduta di allenamento senza i calciatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Dopo la consueta fase di attivazione i rossoblù hanno svolto una serie di partite a tema, per poi terminare la sessione odierna con una partitella su campo ridotto. In tre hanno proseguito con il lavoro personalizzato: Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni. Domani, sabato, per il Cagliari c'è in agenda un nuovo allenamento mattutino.