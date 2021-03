Cagliari, personalizzato per Ceppitelli, Sottil e Tramoni

CAGLIARI - Seduta di allenamento per il Cagliari, che ha ripreso i lavori in vista della gara di Sabato (ore 15, Sardegna Arena) contro il Veona. Alla presenza del presidente Giulini che assistito a tutte le fasi dell’allenamento da bordocampo, la squadra ha lavorato su parte atletica, tattica e tecnica. L'allenatore Semplici e il suo staff ha impegnato inizialmente la rosa in un’attivazione a secco. A seguire, serie di esercitazioni focalizzate sul possesso palla; quindi spazio alla parte tattica, con lo svolgimento di partite a tema giocate in spazi ristretti. In chiusura della sessione una partitella a campo ridotto. Hanno proseguito nel lavoro personalizzato Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni. Per domani è in programma una seduta mattutina di allenamento.