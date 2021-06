Calciomercato Cagliari, si complica il ritorno di Nainggolan

I rinnovi e i saluti

Luca Ceppitelli, appena finite le vacanze, rinnoverà assieme a Joao Pedro: per il difensore accordo di un anno con opzione per il secondo, mentre l'attaccante resterà in Sardegna fino al 2024. Sul fronte dei saluti, Alessandro Deiola andrà via da svincolato, visto che il contratto gli scade fra 6 mesi: richieste dal Paok Salonicco per lui mentre, per Kiril Despodov, il futuro darà al Ludogorets per 2 milioni di euro.

