Cagliari, Strootman in parte in gruppo

CAGLIARI - Non c'è tempo di riposare per il Cagliari che, dopo l'ottimo pari di ieri in casa della Lazio (e l'esordio in panchina di Walter Mazzarri), mette nel mirino l'Empoli per la gara del turno infrasettimanale di campionato di mercoledì 22, alle 20:45. Ad Asseminello squadra divisa in due gruppi: defaticante per i calciatori maggiormente impegnati all'Olimpico, mentre per gli altri attivazione tecnica, esercitazioni sul possesso palla e partitella a campo ridotto. In parte con il gruppo anche Godin e Strootman, mentre Ceter ha svolto solo terapie. Prevista per domani, alle 12.30, la conferenza stampa di mister Mazzarri.