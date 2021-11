Cagliari e il nodo rinnovi: il club decide sul suo futuro

CAGLIARI - La corsa salvezza del Cagliari passa anche per i rinnovi dei giocatori in scadenza. Ceppitelli, Lykogiannis, Caceres, Strootman, Dalbert, Grassi e Bellanova (senza dimenticare Joao Pedro, che ha rinnovato fino al 2023 ma che aspetta segnali per capire dove chiudere la carriera, se in Sardegna o altrove) sono tutte pedine fondamentali per lo scacchiere di Walter Mazzarri. Ma l'incertezza sul proprio futuro potrebbe non essere lo stato mentale ideale per andare a caccia dei punti salvezza. I confermati più probabili sono Dalbert e Bellanova, che verranno riscattati; poi Lykogiannis e Ceppitelli, che dovrebbero diventare, nelle idee del club, lo zoccolo duro del Cagliari che verrà. Caceres e Strootman, invece, sembrano destinati a non fare più parte del progetto rossoblù. Grassi ha avuto troppo poco spazio: serve più tempo per capire se tenerlo o meno. Il futuro di Walukiewicz, invece, è tutto da valutare, ma non per questioni di contratto. Il giocatore si è sottoposto ad un intervento di pulizia dell'articolazione dell'anca: i tempi di recupero sono ancora da definire.